Завтра, 14 апреля, БРСМ и Белпочта дают старт добросердечному марафону #СпасибоМедикам и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд.



Чтобы присоединиться к акции, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и Белпочты или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам, заполнить графу адресата (адрес учреждения здравоохранения), обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам и отправить благодарственное послание через любой почтовый ящик.



Марка на такую открытку не требуется. Белпочта бесплатно доставит пожелания адресатам.



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