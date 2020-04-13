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БРСМ и Белпочта дают старт добросердечному марафону #СпасибоМедикам
Завтра, 14 апреля, БРСМ и Белпочта дают старт добросердечному марафону #СпасибоМедикам и приглашают отправить медицинским работникам открытки со словами благодарности за их труд.
Чтобы присоединиться к акции, необходимо скачать образец открытки на сайте БРСМ и Белпочты или изготовить ее самостоятельно, написать на открытке либо почтовой карточке слова поддержки нашим медработникам, заполнить графу адресата (адрес учреждения здравоохранения), обязательно сделать пометку #СпасибоМедикам и отправить благодарственное послание через любой почтовый ящик.
Марка на такую открытку не требуется. Белпочта бесплатно доставит пожелания адресатам.
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