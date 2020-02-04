БРСМ и Европейская ассоциация молодежных карт подписали договор о сотрудничестве

В Беларусь впервые прибыли представители Европейской ассоциации молодежных карт во главе с директором Манелем Санчесом. В ходе официальной встречи с БРСМ был подписан договор о сотрудничестве. Теперь молодежный союз стал эксклюзивным представителем программы Европейской ассоциации молодежных карт в Беларуси.



Сегодня в Ассоциации молодежных карт 36 европейских стран-участников. В некоторых из них карту предъявляют как документ, удостоверяющий личность, и даже бесплатный проездной билет.



