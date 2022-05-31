БРСМ организовал праздник для юных минчан в Минском зоопарке

Подарить самым маленьким радость и незабываемые впечатления. Накануне Дня защиты детей Белорусский союз молодежи организовал праздник для юных минчан из многодетных семей и детей с особенностями развития. Интерактив прошел на территории Минского зоопарка. Волонтеры подготовили для маленьких гостей игровую программу, шоу мыльных пузырей, площадки с аквагримом. Также провели экскурсию по зоопарку. И, конечно, не обошлось без подарков - каждый получил канцелярские принадлежности и спортивный инвентарь.