БРСМ открыл горячую линию по вопросам помощи пожилым людям

Готовы оказать необходимую помощь и волонтеры. БРСМ возобновил работу горячей линии по вопросам помощи пожилым, одиноко проживающим людям и инвалидам.В столице 30 волонтеров готовы оперативно доставить лекарственные рецепты, продуктыи помочь с уборкой. По возможности обеспечивается бесконтактная доставка. О безопасности молодые люди не забывают: у каждого есть маски, перчатки и антисептики.



По адресу волонтеры готовы выехать в день обращения.