БРСМ открывает молодежные онлайн-приемные на официальных интернет-ресурсах организации

Восемь молодежных онлайн-приемных открывает Белорусский республиканский союз молодежи на официальных интернет-ресурсах организации. Заработают они уже сегодня. Главная задача интернет-площадок - оказать максимальное содействие в решении проблемных вопросов жителей нашей страны. Для более удобного поиска сервиса, можно воспользоваться QR-кодом. Далее каждый обратившийся должен заполнить анкету и изложить суть проблемы. На все вопросы в кратчайшие сроки ответят специалисты правового сектора Центрального комитета БРСМ. К слову, молодежные онлайн-приемные будут работать на постоянной основе по принципу "одного окна".