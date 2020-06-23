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БРСМ передал столичной поликлинике средства для дезинфекции
Общественные организации, представители бизнеса и просто неравнодушные люди продолжают помогать медучреждениям страны. Свой вклад в общее дело сделали активисты Союза молодежи - они передали 21-й столичной поликлинике средства для дезинфекции. Ранее волонтеры также помогли 10-й и 11-й городским больницам Минска.
Волонтеры движения "Доброе сердце" сейчас также активно помогают пожилым людям - доставляют на дом продукты и медицинские препараты.
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