БРСМ передал столичной поликлинике средства для дезинфекции

Общественные организации, представители бизнеса и просто неравнодушные люди продолжают помогать медучреждениям страны. Свой вклад в общее дело сделали активисты Союза молодежи - они передали 21-й столичной поликлинике средства для дезинфекции. Ранее волонтеры также помогли 10-й и 11-й городским больницам Минска.



Волонтеры движения "Доброе сердце" сейчас также активно помогают пожилым людям - доставляют на дом продукты и медицинские препараты.



