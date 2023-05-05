БРСМ, пионерская организация и общероссийское "Движение первых" подписали соглашения о сотрудничестве

У нас есть уже договоренности, что в ближайшее время мы проведем и волонтерские мероприятия на территории Брестской крепости. Символично. Как раз Брестская крепость и строительство патриотического центра на территории северного острова Кобринского укрепления может сплотить молодежь вокруг созидательного труда. Быть может, у нас и появится первый сводный студенческий отряд Союзного государства Беларуси и России.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ