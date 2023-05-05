3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БРСМ, пионерская организация и общероссийское "Движение первых" подписали соглашения о сотрудничестве
Совместная работа над созданием патриотического центра, всемирный молодежный фестиваль и спортивные игры. Это только часть совместных планов БРСМ и пионерской организации с общероссийским "Движением первых". Сегодня делегации двух стран подписали соглашения о сотрудничестве. Общие проекты уже намечены. Новые идеи обсудили в формате открытого диалога вместе с молодежью. Тем более сейчас российское "Движение первых" активно развивается и разрастается. Организация относительно молодая, создана в 2022 году.
В Беларуси пионерская организация не прекращала своего существования. И с тем методическим опытом, который есть, мы бы, конечно, хотели ознакомиться, перенимать. Не просто дружить и делать совместные проекты, но и пользоваться тем интеллектуальным потенциалом, который есть в Беларуси в рамках работы детских и молодежных организаций.
Уже оговорено участие представителей "Движения первых" в нашем традиционном форуме вожатых в национальном центре "Зубренок". Мы планируем также продолжить и наращивать двусторонние обмены наших деток. Поколение гаджетов будет предлагать реализовывать и онлайн-истории в наших социальных сетях.
У нас есть уже договоренности, что в ближайшее время мы проведем и волонтерские мероприятия на территории Брестской крепости. Символично. Как раз Брестская крепость и строительство патриотического центра на территории северного острова Кобринского укрепления может сплотить молодежь вокруг созидательного труда. Быть может, у нас и появится первый сводный студенческий отряд Союзного государства Беларуси и России.
Большое внимание среди проектов - патриотическому воспитанию молодежи Союзного государства. Участники встречи (лидеры организаций и молодежь Беларуси и России) возложили цветы к монументу Победы и Вечному огню.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все