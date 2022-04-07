БРСМ присоединился к сбору гуманитарной помощи для Украины

Белорусский народ характеризует милосердие, гуманизм, и мы действительно не можем быть безразличны к страданиям людей, которые попали в сложную ситуацию. Мы объявили сбор средств, и очень отрадно, что многие-многие откликнулись.

Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного креста