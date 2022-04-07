ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

БРСМ присоединился к сбору гуманитарной помощи для Украины

БРСМ присоединился к сбору гуманитарной помощи людям, которые прибывают из Украины в Беларусь. Во всех районах организован сбор средств. На так называемых пунктах добра работают волонтеры движения "Доброе сердце". Они направляют тех, кто желает оказать помощь. К акции подключились и в вузах страны.

На протяжении двух недель наши факультеты собирали средства личной гигиены, продукты питания. Сегодня мы передали эту помощь фонду Красного Креста.
Ирина Кабетова, студентка МГУ им. А. А. Кулешова



Белорусский народ характеризует милосердие, гуманизм, и мы действительно не можем быть безразличны к страданиям людей, которые попали в сложную ситуацию. Мы объявили сбор средств, и очень отрадно, что многие-многие откликнулись.
Андрей Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Белорусского общества Красного креста


Около тонны гуманитарной помощи, которую собрал Красный Крест в Могилевской области, уже доставили в Гомельский регион.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все