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БРСМ присоединился к сбору гуманитарной помощи для Украины
БРСМ присоединился к сбору гуманитарной помощи людям, которые прибывают из Украины в Беларусь. Во всех районах организован сбор средств. На так называемых пунктах добра работают волонтеры движения "Доброе сердце". Они направляют тех, кто желает оказать помощь. К акции подключились и в вузах страны.
На протяжении двух недель наши факультеты собирали средства личной гигиены, продукты питания. Сегодня мы передали эту помощь фонду Красного Креста.
Белорусский народ характеризует милосердие, гуманизм, и мы действительно не можем быть безразличны к страданиям людей, которые попали в сложную ситуацию. Мы объявили сбор средств, и очень отрадно, что многие-многие откликнулись.
Около тонны гуманитарной помощи, которую собрал Красный Крест в Могилевской области, уже доставили в Гомельский регион.
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