БРСМ продолжает республиканскую акцию "Восстановление святынь Беларуси" - очередная остановка в агрогородке Кадино

Помощь - она актуальна, потому что, вы видите, территория очень большая, и сами мы здесь не справляемся. Слава Богу, приходит молодежь, когда их много, объединяемся в такую большую хорошую дружную семью.

Алексей Белозеров, алтарник храма Святого великомученика и целителя Пантелеймона