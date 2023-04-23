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БРСМ продолжает республиканскую акцию "Восстановление святынь Беларуси" - очередная остановка в агрогородке Кадино

Когда объединяет история и вера. БРСМ продолжает республиканскую акцию "Восстановление святынь Беларуси". В каждом регионе активисты занимаются благоустройством криниц, церквей и монастырей. Очередной остановкой в маршруте проекта стал агрогородок Кадино. Волонтеры навели порядок на территории местного храма: очистили клумбы от листвы, покрасили ограждения и ознакомились с историей Могилевского района.


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Помощь - она актуальна, потому что, вы видите, территория очень большая, и сами мы здесь не справляемся. Слава Богу, приходит молодежь, когда их много, объединяемся в такую большую хорошую дружную семью.
Алексей Белозеров, алтарник храма Святого великомученика и целителя Пантелеймона

Сохранение духовно-нравственных ценностей - главная цель проекта по восстановлению святынь Беларуси.

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