3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
БРСМ продолжает республиканскую акцию "Восстановление святынь Беларуси" - очередная остановка в агрогородке Кадино
Когда объединяет история и вера. БРСМ продолжает республиканскую акцию "Восстановление святынь Беларуси". В каждом регионе активисты занимаются благоустройством криниц, церквей и монастырей. Очередной остановкой в маршруте проекта стал агрогородок Кадино. Волонтеры навели порядок на территории местного храма: очистили клумбы от листвы, покрасили ограждения и ознакомились с историей Могилевского района.
Помощь - она актуальна, потому что, вы видите, территория очень большая, и сами мы здесь не справляемся. Слава Богу, приходит молодежь, когда их много, объединяемся в такую большую хорошую дружную семью.
Сохранение духовно-нравственных ценностей - главная цель проекта по восстановлению святынь Беларуси.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все