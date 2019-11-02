БРСМ провел более 100 пикетов по привлечению на парламентские выборы

К своей кульминации приближается кампания по выборам в парламент. "Я приду"... Под таким девизом сегодня прошли молодежные пикеты БРСМ по всей стране. Мероприятия направлены на повышение электоральной активности избирателей к предстоящим выборам депутатов Палаты представителей. Активисты союза молодежи рассказывают прохожим о правилах выборов и важности каждого голоса. В центральном районе Минска - в Киевском сквере - развернулся целый праздник. Приятным бонусом мероприятия стали развлекательные площадки, фотозоны и импровизированный концерт. По словам активистов, белорусская молодежь активно интересуется важным событием в жизни страны.



В БРСМ отмечают, что пикеты не имеют отношения к предвыборной агитационной гонке. А подобные мероприятия будут проходить каждую субботу по всей стране до 16 ноября.



