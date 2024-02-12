БРСМ проводит акции и пикеты в поддержку единого дня голосования

Все с удовольствием принимают участие в этой акции. Отсылают своим знакомым, близким, родственникам приглашение на единый день голосования, потому что от нашего выбора зависит наше будущее. Поэтому я считаю, что каждый должен прийти и сделать свой выбор.

Ольга Рак, главный специалист Московского районного комитета БРСМ г. Бреста