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БРСМ проводит акции и пикеты в поддержку единого дня голосования

Продолжается самая активная фаза электоральной кампании - агитация.

К нейподключилисьи члены БРСМ - проводят пикеты в поддержку единого дня голосования. В частности, раздают информационные бюллетени, предлагают поучаствовать в акции "Паштоўка. БЕЛ" и заполнить специальную карточку-флаер с призывом "Выбираем будущее вместе", а затем отправить любому адресату на территории нашей страны. Все это бесплатно. Продлится акция по 20 февраля.


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Все с удовольствием принимают участие в этой акции. Отсылают своим знакомым, близким, родственникам приглашение на единый день голосования, потому что от нашего выбора зависит наше будущее. Поэтому я считаю, что каждый должен прийти и сделать свой выбор.
Ольга Рак, главный специалист Московского районного комитета БРСМ г. Бреста

Жители Беларуси высказываются о своем отношениик политическому процессу:

- Пойдем голосовать, конечно, обязательно. Зависит все-таки, в каком направлении будет двигаться наша страна. Экономический курс, политический. Я так думаю, каждый должен проявить свою гражданскую сознательность и прийти проголосовать.

- Обязательно приду. Считаю, что это нужно для страны. Это нужно для нас, для белорусов, потому что от этого тоже зависит наше будущее.

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