БРСМ проводит информационную кампанию о выборах в Палату представителей

Активисты организации каждую субботу по всей стране проводят пикеты, где подробно рассказывают о выборах в Палату представителей Национального собрания. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказали представители организации.

Пользователям Android и App Store также доступны приложения "Голосую!" и "Голосую! game", созданные специально разработчиками организации к выборам. С помощью первого избиратели могут найти свой участок для голосования, а также получить информацию о кандидатах в депутаты. Второе - одноименная игра о том, как правильно принять участие в голосовании.