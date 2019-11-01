ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

БРСМ проводит информационную кампанию о выборах в Палату представителей

БРСМ организовал кампанию, направленную на повышение электоральной активности населения Беларуси

Активисты организации каждую субботу по всей стране проводят пикеты, где подробно рассказывают о выборах в Палату представителей Национального собрания. Об этом во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании рассказали представители организации.

Пользователям Android и App Store также доступны приложения "Голосую!" и "Голосую! Game"

Пользователям Android и App Store также доступны приложения "Голосую!" и "Голосую! game", созданные специально разработчиками организации к выборам. С помощью первого избиратели могут найти свой участок для голосования, а также получить информацию о кандидатах в депутаты. Второе - одноименная игра о том, как правильно принять участие в голосовании.

Читайте также

онлайн-конференцию на тему: "Молодым везде у нас дорога..."

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все