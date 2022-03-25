БРСМ возобновил работу благотворительного счета для помощи украинским беженцам

Сбор вещей первой необходимости для людей, прибывших из Украины, идет в Беларуси. Пункты добра работают по всей стране - их около 200. Добровольцы могут принести гуманитарную помощь ежедневно с понедельника по пятницу с 3 часов дня до 6 вечера. То, что сейчас необходимо, - одноразовая посуда, стиральный порошок, шампунь, жидкое мыло, зубная паста, щетки, влажные салфетки. Для детей белорусы передают игрушки, карандаши и раскраски.