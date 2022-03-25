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БРСМ возобновил работу благотворительного счета для помощи украинским беженцам

Сбор вещей первой необходимости для людей, прибывших из Украины, идет в Беларуси. Пункты добра работают по всей стране - их около 200. Добровольцы могут принести гуманитарную помощь ежедневно с понедельника по пятницу с 3 часов дня до 6 вечера. То, что сейчас необходимо, - одноразовая посуда, стиральный порошок, шампунь, жидкое мыло, зубная паста, щетки, влажные салфетки. Для детей белорусы передают игрушки, карандаши и раскраски.

Собранную гуманитарную помощь доставят в конце недели. Также Союз молодежи возобновил работу благотворительного счета по сбору денежных средств для помощи украинским беженцам. На полученный актив закупят необходимое.

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