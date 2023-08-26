Брыло рассказал, что нужно сделать в Витебской области

Чиновник не скрывает, что на Витебщине есть проблемы. И знает он о них не понаслышке, поскольку последние 10 лет работал в Министерстве сельского хозяйства и знаком с ситуацией в северном регионе страны. "Надо радоваться брестчанам, что они 20 лет назад начали планомерно выстраивать технологии. На Витебщине тоже есть хорошие результаты. Но надо поработать сейчас с кадрами, надо все-таки заинтересовать людей, обучить людей, - считает Игорь Брыло. - Потому что в пределах одного района есть предприятие, которое заготовило кормов как минимум на уровне прошлого года, зерна немножко недополучат, но обеспечат животноводство. А рядом есть хозяйство, у которого просто провал. Вроде люди все одинаковые, а результат разный. Нельзя сказать, что повлияли климатические условия - это в пределах Витебской области. В Лиозненском районе на сегодняшний день заготовлено 12 центнеров кормовых единиц, будет порядка 27-28 вместе с кукурузой. Им хватит, никаких вопросов не будет по кормежке скота. Рядом есть район - там 6 или 7 центнеров кормовых единиц".