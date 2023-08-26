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Брыло рассказал, что нужно сделать в Витебской области
О ситуации в сельском хозяйстве Витебской области и о том, что планируется сделать, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области Игорь Брыло рассказал в проекте "Вопрос номер один".
Чиновник не скрывает, что на Витебщине есть проблемы. И знает он о них не понаслышке, поскольку последние 10 лет работал в Министерстве сельского хозяйства и знаком с ситуацией в северном регионе страны. "Надо радоваться брестчанам, что они 20 лет назад начали планомерно выстраивать технологии. На Витебщине тоже есть хорошие результаты. Но надо поработать сейчас с кадрами, надо все-таки заинтересовать людей, обучить людей, - считает Игорь Брыло. - Потому что в пределах одного района есть предприятие, которое заготовило кормов как минимум на уровне прошлого года, зерна немножко недополучат, но обеспечат животноводство. А рядом есть хозяйство, у которого просто провал. Вроде люди все одинаковые, а результат разный. Нельзя сказать, что повлияли климатические условия - это в пределах Витебской области. В Лиозненском районе на сегодняшний день заготовлено 12 центнеров кормовых единиц, будет порядка 27-28 вместе с кукурузой. Им хватит, никаких вопросов не будет по кормежке скота. Рядом есть район - там 6 или 7 центнеров кормовых единиц".
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Говоря о сельскохозяйственной стратегии, Игорь Брыло отметил, что в период действия в Беларуси государственной программы по модернизации перерабатывающей отрасли (2010-2015 гг.) в Витебском регионе проведено переоснащение предприятий.
"Нельзя говорить о том, что это неправильный шаг был сделан. Это дает некую гарантию того, что ближайшие 3-4 года можно смело добавлять в производстве молока и мяса, и не надо будет думать, как это все переработать", - пояснил помощникПрезидента.
Витебщина сегодня имеет самый плачевный результат по количеству новых молочно-товарных комплексов - всего лишь 16 %, хотя по стране 50 %. В Бресте и Гродно - за 70 %. 60 тыс. голов скота, находящегося на комплексах, производят практически половину всего молока - 45 %, столько же производят 120 тыс. голов скота, который пасется на пастбищах.
Согласно стратегии молочной отрасли, на сегодняшний день в Витебской области введены 13 молочно-товарных комплексов, до конца года запустят еще 3 новых МТК, а в следующем году еще как минимум 10.
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