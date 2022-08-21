Брюссель и США поставили на грань голодной смерти почти миллион человек

Я думаю, что следующий год будет решающим. Урожай этого года вырос на удобрении прошлого года. То, что мы сейчас не завезли основные удобрения, скажется только на урожае следующего года. Я не думаю, что голод - это то, что угрожает нам здесь. Хотя те же бабушки, которые и до этого с трудом дотягивали до конца месяца, будут голодать. Но этот голод сильно ударит по малоразвитым странам - по Африке, по Ближнему Востоку.

Вальдемар Гердт, депутат парламента Германии 19 созыва