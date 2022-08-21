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Брюссель и США поставили на грань голодной смерти почти миллион человек
Здорово, когда в полях работают неравнодушные люди, да еще и семейные экипажи. Такая самоотдача вдвойне дорога сегодня на фоне тревожных новостей с Запада, который на пороге экономической катастрофы. Потребительская корзина европейцев существенно изменилась. В магазинах предпочтение отдается в основном дешевым продуктам питания. Многим уже не хватает доходов для самообеспечения. При этом ситуация еще даже не достигла своего пика. Дело в том, что в магазинах реализуют продукцию, произведенную из урожая прошлого года.
На нынешний европейский каравай серьезно повлияла рекордная засуха. Усугубляют положение бюрократы в Брюсселе, которые вместо помощи сельхозпроизводителям вызвали санкционным противостоянием дефицит на рынке удобрений. Это скажется на полученном урожае, а значит и росте цен на рынке продовольствия. Подробнее Андрей Сыч в рубрике "Скриншот".
В Германии из-за засухи назревает экономическая катастрофа. Судоходство по обмелевшему Рейну может быть полностью остановлено уже в ближайшее время. Немцы уверены, что на счету каждая капля. Аналогичная ситуация складывается на важнейшей артерии для транспортировки зерна. Дунай из-за отсутствия осадков на реке и ее основных притоках становится пешеходным. Реку уже свободно переходят вброд. Во Франции 93 из 96 департаментов ввели ограничения на воду. В некоторых регионах жителям запрещено поливать газоны и мыть автомобили. Рекордная жара и нехватка воды может уничтожить урожай. Рынок продовольствия реагирует даже в самых обеспеченных западных странах.
Цены действительно на продукты питания, наверное, в два раза, кое-какие в пять раз выросли, но это еще не вся широкая. Хотя люди сейчас в магазинах с очень, очень озабоченными лицами смотрят на ценники, выбирают все, что дешевое, остается все, что дорогое.
Если говорить об экономической периферии Евросоюза, которая выступает в передовиках санкционного противостояния, то в Латвии люди уже активно обсуждают, что им выбрать: гречку или туалетную бумагу. То есть, ходить сытым или чистым - совмещать получится далеко не у каждого.
В Англии к этому вопросу подошли весьма творчески. Производители предлагают сэрам и пэрам воспользоваться многоразовой туалетной бумагой, которую можно постирать после использования.
Однако это тоже не выход, так как "путинская засуха" коснулась и рек в Англии. В результате можно попасть в весьма затруднительную ситуацию. В Польше президент Ассоциации производителей хлеба Яцек Гурецкий предупредил, что хлеб может стать значительно дороже. В социальных сетях уже делятся советами, как заморозить себе своеобразный стабилизационный фонд.
Я думаю, что следующий год будет решающим. Урожай этого года вырос на удобрении прошлого года. То, что мы сейчас не завезли основные удобрения, скажется только на урожае следующего года. Я не думаю, что голод - это то, что угрожает нам здесь. Хотя те же бабушки, которые и до этого с трудом дотягивали до конца месяца, будут голодать. Но этот голод сильно ударит по малоразвитым странам - по Африке, по Ближнему Востоку.
Изменения климата, безусловно, являются одной из ключевых причин продовольственного кризиса, однако предпосылкой для возникновения мирового голода является безответственная политика Запада по использованию санкционного давления. Нарушены глобальные логистические цепочки. Так, например, международным транспортным кампаниям запрещено перевозить российское зерно.
Страдают беднейшие страны мира. Брюссель и США поставили на грань голодной смерти порядка миллиона человек. В это же время под видом поставок на мировые рынки вывозят зерно из Украины, которое благополучно оседает в западных странах.
Попытка спасти европейские прилавки от дефицита в ущерб голодающим странам неминуемо приведет к колоссальному росту миграционного потока. Если Евросоюз не начнет вести самостоятельную политику, он столкнется с таким системным кризисом, который просто не сможет пережить.
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