БСЖ дал старт благотворительной акции "Женский союз помогает. Кровь - пациентов спасает"

В преддверии Всемирного дня донора крови по всей Беларуси проходят благотворительные акции. Добровольно сдают кровь как в больницах, так и в мобильных комплексах.

В преддверии Международного дня донора, который пройдет 14 июня, Белорусский союз женщин 8 июня дал старт акции "Женский союз помогает. Кровь - пациентов спасает". Она продлится до 29 июня и охватит все областные центры страны.

Участвовать в благом деле приглашают всех желающих от 18 до 65 лет. Обязательный набор документов: паспорт, выписка из медицинских документов и для мужчин обязателен военный билет.

За 2 часа в акции уже приняли участие около 40 человек, иными словами это 20 литров донорской крови.

Ирина Алиева, участница донорской акции:

"Мы с коллегами пришли поддержать благотворительную акцию, т. к. мы придерживаемся такого принципа, что необходимо делать добро, надо помогать людям. Следуя этому принципу, мы все участвуем в безвозмездной благотворительной акции".

Инна Солдатенко, зампредседателя ОО "БСЖ", председатель объединенной организации научно-практических центров системы здравоохранения Беларуси Белорусского союза женщин:

"Забота друг о друге и сдача крови - это один из самых важных показателей уровня развития общества. Если человек может поделиться не только материальным, но и частицами своего здоровья. Это нужно поддерживать. Доноры могут быть абсолютно уверены в том, что сдача крови - это безопасное мероприятие. Компоненты крови востребованы нашей системой здравоохранения".