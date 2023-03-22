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БСЖ передает огонь памяти в место всеобщей скорби - Хатынь

Из таких же местечек, маленьких деревень, которые постигла судьба Хатыни, Белорусский союз женщин передает огонь памяти в место всеобщей скорби - Хатынь. Трогательные видео белорусы снимают на мобильные телефоны (видео).

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