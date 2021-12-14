"Если мы пойдем на границу, мы все погибнем" - беженцы собираются в группы и обсуждают свое будущее

Белорусская сторона продолжает оказывать всю необходимую помощь беженцам, которые застряли на европейской границе. Сейчас в лагере остается меньше 800 человек, среди которых женщины, старики и порядка 200 детей. В основном милости от Евросоюза продолжают ожидать самые незащищенные люди, которые бежали семьями от войны и разрухи на родине. Некоторые из женщин находятся в положении. Белорусские врачи уже приняли роды у трех мамочек. Для двух из них это были первые роды. Сегодня Гродненская областная организация Белорусского союза женщин поздравила молодых мам с прибавлением. Представители БСЖ вручили беженкам подарки: все необходимое для рожениц, игрушки для малышей. БСЖ возьмет молодых мам под свою опеку.













"Нам очень непросто. Очень многие простужены. Конечно, правительство Беларуси делает для нас все возможное. Но мы хотим добраться до Европы. Пожалуйста, Европа, услышь нас. Потому что так много детей страдает. Многие люди ослаблены. А сейчас так холодно здесь. Мы не можем и не хотим возвращаться в Ирак. Там плохо, там опасно. Мы не вернемся в Ирак".

"Мы находимся здесь, потому что в Ираке, Курдистане - опасно. Там мы не нужны. В Германии у меня родные. Мать, отец, брат - все в Германии. Они меня ждут. В Курдистан я не вернусь, нет работы, нет жизни там".

"Если мы пойдем на границу - мы все погибнем. Особенно женщины и дети. Вы видите, какая низкая температура на улице. И мы просим всех: пожалуйста, дайте нам попасть в Европу. Пожалуйста, заберите этих людей отсюда. Потому что мы не можем оставаться здесь больше. Ситуация очень сложная".













