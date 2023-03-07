БСЖ взял шефство над двумя многодетными семьями, чьи матери погибли в ДТП под Смолевичами

По ее словам, БСЖ не только оказывает помощь детям с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, но и поддерживает семьи, которые попали в трудную ситуацию, потеряли мать.

"В аварии в Смолевичском районе погибли и две многодетных мамы. И Белорусский союз женщин, наша организация Минской области, не просто оказала разовую помощь, а взяла постоянное шефство над этими семьями. То есть их будут сопровождать до момента, пока дети не станут совершеннолетними, - рассказала Ольга Шпилевская. - Потому что остаться без матери многодетной семье - это очень сложная история, и женщины должны к этому, безусловно, подключиться".