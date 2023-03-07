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БСЖ взял шефство над двумя многодетными семьями, чьи матери погибли в ДТП под Смолевичами
Минская областная организация Белорусского союза женщин взяла шефство над двумя многодетными семьями, чьи матери погибли вДТП под Смолевичами. Об этом сообщила журналистам председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская, передает БелТА.
По ее словам, БСЖ не только оказывает помощь детям с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями, но и поддерживает семьи, которые попали в трудную ситуацию, потеряли мать.
"В аварии в Смолевичском районе погибли и две многодетных мамы. И Белорусский союз женщин, наша организация Минской области, не просто оказала разовую помощь, а взяла постоянное шефство над этими семьями. То есть их будут сопровождать до момента, пока дети не станут совершеннолетними, - рассказала Ольга Шпилевская. - Потому что остаться без матери многодетной семье - это очень сложная история, и женщины должны к этому, безусловно, подключиться".
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