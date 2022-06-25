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БТ - чемпион! Яркие кадры спартакиады среди работников СМИ в Стайках
Спортсменов-любителей из числа работников СМИ в эти выходные собрали Стайки. 22 команды стали участниками традиционной республиканской спартакиады "Здоровье".
Самые яркие эмоции собрала Елена Горельчик. Главное не победа, а участие - оставьте это для новичков. Здесь каждый хочет быть быстрее, выше, сильнее, а главное - вместе.
Татьяна Филимонова, председатель Центрального комитета белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма:
Это соперничество доброе, доброжелательное, дружеское. Одна из главных целей, кроме привлечения наших работников к занятиям физической культурой, - это укрепление корпоративного духа.
Четко, метко, на задержке дыхания - это уже про участников турнира по стрельбе из пневматической винтовки или дартса. Пример всем для начала показали руководители. Конечно же, наши участники не могли не поддержать тех, за кого всегда болеют на спортивных площадках.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
То давление, которое сегодня есть, преодолеем, все пройдет, не в первый раз. Нас берут, так сказать, на слабо, не нужно никоим образом поддаваться. Я сейчас внимательно слежу за нашими спортсменами в самых разных видах спорта, за их высказываниями. Я вижу, что все они в нормальном настроении, все будет хорошо, главное - не сдаваться.
Яркие эмоции спартакиады СМИ
А сдаваться в том числе на спартакиаде никто не собирался. И если вы думаете, что самые принципиальное дерби, это когда "Манчестер" играет против "Ливерпуля" или "Барселона" против "Реала", вы просто не видели футбольный финал в Стайках.
Действующий чемпион - команда "из космоса" -против Белтелерадиокомпании. На пути к финалу обе катком прошлись по соперникам. И вот главный матч. Основное время - ничья, 1:1 и серия послематчевых пенальти. БТ - чемпион.
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