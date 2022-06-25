БТ - чемпион! Яркие кадры спартакиады среди работников СМИ в Стайках

Это соперничество доброе, доброжелательное, дружеское. Одна из главных целей, кроме привлечения наших работников к занятиям физической культурой, - это укрепление корпоративного духа.

То давление, которое сегодня есть, преодолеем, все пройдет, не в первый раз. Нас берут, так сказать, на слабо, не нужно никоим образом поддаваться. Я сейчас внимательно слежу за нашими спортсменами в самых разных видах спорта, за их высказываниями. Я вижу, что все они в нормальном настроении, все будет хорошо, главное - не сдаваться.

Спортсменов-любителей из числа работников СМИ в эти выходные собрали Стайки. 22 команды стали участниками традиционной республиканской спартакиады "Здоровье".Самые яркие эмоции собрала. Главное не победа, а участие - оставьте это для новичков. Здесь каждый хочет быть быстрее, выше, сильнее, а главное - вместе.Четко, метко, на задержке дыхания - это уже про участников турнира по стрельбе из пневматической винтовки или дартса. Пример всем для начала показали руководители. Конечно же, наши участники не могли не поддержать тех, за кого всегда болеют на спортивных площадках.