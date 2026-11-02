"Будь первым! Будь впереди!": в "Зубренке" стартовал Всебелорусский лидерский сбор

В Беларуси стартовали осенние каникулы. При этом в "Зубренке" продолжаются смены. Центр принимает ребят круглый год. Дан старт Всебелорусскому лидерскому сбору "Будь первым! Будь впереди!".

Именно вопросом лидерства посвящена смена, которая сейчас проходит в "Зубренке". Ключевая задача - поддержать молодежные инициативы. Важно - здесь не просто слушают, а слышат идеи молодых.

Это уникальная интерактивная площадка для молодежи. В программе - работа в команде, подготовка собственных проектов и их защита.

Анжелика Ходиченко, методист Национального детского центра "Зубренке":

"Всебелорусский лидерский сбор "Будь первым! Будь впереди!" проводится в Зубренке традиционно, но в 2026 году появилось новое направление - трудовая деятельность. В основном приехали сюда ребята, которые летом отдыхали в лагерях труда и отдыха, а также занимаются волонтерской деятельностью. На протяжении смены ребята будут заниматься трудовой деятельностью, уборкой территории, готовить центр к Новому году, смогут сделать новые игрушки для других смен".

Здесь лидерство проверяют делом. У каждого отряда свой участок и конкретные задания: от наведения порядка до организации мероприятий.

Татьяна Ветрова, участница Всебелорусского лидерского сбора:

"Уже успели подружиться с отрядами. Совмещать учебу и активную жизнь в "Зубренке" очень интересно. Я бы не сказала, что сложно. Сюда приезжают только лучшие и способные дети, которые умеют все".

Акцент - на интерактив. Здесь каждый является участником.

Милана Лукашенко, участница Всебелорусского лидерского сбора:

"Первые дни прошли замечательно, насыщенно. Мы уже очень много сделали, в том числе трудовых акций. Попала я в "Зубренок" из-за своего парламента детей и молодежи в Новополоцке. Я являюсь председателем комиссии по труду и занятости детей и молодежи".

Ежегодно "Зубренок" посещает более 17,5 тыс. детей и подростков. За последние годы в центре побывали дети более чем из 40 стран мира.

Центр работает круглый год. Здесь у ребят есть возможность не только осваивать школьную программу, но и проявлять себя на высоком уровне в творчестве, науке или волонтерстве.