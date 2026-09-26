Будь в теме: расскажем о самых долгожданных проектах в новом сезоне Белтелерадиокомпании

В телеизмерении - время "героев", которым не страшны ни дождь, ни слякоть, время блогеров, которые с экрана ТВ покажут "Беларусь с акцентом", время талантливых семей и мам, без любви и заботы которых не было бы достижений мирового масштаба. Время быть в теме с Белтелерадиокомпанией. Начинаем новый сезон и в каждый дом доставим еще больше музыки, путешествий, разговоров по душам и фактов о том, что нас окружает.

Этот забег по кнопкам на пульте станет истинным удовольствием. Настала осень. И нужно объединяться у телевизоров, где снова звезды сойдутся. Всей страной выберем новых народных звезд. "Фактор.BY" прогремит с 16 октября.

Ольга Бузова, наставница талант-шоу "Фактор.BY":

"Когда хорошо, не нужно заканчивать, а нужно продолжать. Желательно делать это с каждым годом все лучше и лучше. Я стараюсь выглядеть с каждым годом все лучше и лучше. Люди, которые работают за кадром, совершенствуют технологии. Номера, которые готовят для наших участников, становятся все ярче, масштабнее и круче. Всегда хочется, чтобы каждый сезон превосходил предыдущий".

Позади кастинги и первые съемки шоу "Фактор.BY 60+". Сегодня отбираем харизматичных ребят во второй сезон "Фактор.BY. Дети". Счет желающих узнать телевидение изнутри и запеть с экранов идет на тысячи!

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Все те большие проекты, которые мы начинали на протяжении последних 6-7 лет, работают и показывают очень высокие рейтинги и востребованы в нашей стране. Все, что нам нужно, - это держать эту линию, конечно, немножко видоизменяя, подстраиваясь под современные реалии".

Тернии, которые сочинили не столько сценаристы, сколько сама природа. Трио Президентского спортивного клуба, Белтелерадиокомпании и МЧС вышло из съемочного павильона и вывело сильных и смелых на битву со стихиями и с самими собой.

Заместитель генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольга Саламаха отметила, что на площадке были вода, воздух и очень сложные декорации: "Очень серьезно поработала наша съемочная группа, съемки продолжались в течение месяца, солнечные теплые дни можно было сосчитать по пальцам одной руки. Поэтому, наверное, зритель тоже отметит, в каких тяжелых условиях приходилось бороться нашим юным и взрослым героям".

Британец Уилл Эггертон уже душой белорус, только происхождение сдает акцент. Амбассадор сгущенки, что зимой и летом одним цветом, и блогер расскажет, какая она - "Беларусь с акцентом". Теперь именно Уилл каждую субботу "строит маршрут" по стране. Блогер уже и бабушку заразил идеей увидеть Беларусь. Кто знает, может, и его семья станет однажды героями трогательного шоу на "Беларусь 2".

В семь лет знать всех генсеков, в пять - разбираться в сортах кофе и петь шансон. Такое возможно только в дружных и любящих семьях. Убеждаться в этом будем по воскресеньям.

Ведущий шоу "Это моя семья" Вася Чехов вспомнил фигуристку на сцене телепроекта и потрясающего мальчишку-звонаря, который играл на колоколах тут же, на сцене за спиной. "Поражает даже не столько масштаб и какой-то пафос талантов детей, сколько искренность и глубина", - поделился он впечатлениями.

Школьники или матерые специалисты в своей профессии - каждый сможет постичь духовные истины и найти свою дорогу к храму с "Беларусь 3". Проводником в мир высших ценностей станет Инга Белова.

Инга Белова, ведущая проекта "Паломница. Дорога к храму":

"Во время паломничества я поняла, что это совершенно отличается от экскурсионного туризма. Это не просто поставить свечу и сделать фотографии, а это тяжелый внутренний труд, который мне, правда, дался нелегко. Паломничество снимает страх неизвестности. И люди видят, что за стенами монастырей ждут не суровые старцы, а те, кто готов разделить радость и боль".

Мамы - тоже стены от невзгод. Медийные личности - не исключение. 4 документальных фильма о мамах выходят в эфир начиная с 26 сентября. Переключаемся на "Беларусь 5", где Анна Любенкова вместе с командой авторов проверит мастеров спорта и олимпийских чемпионок на "мампригодность" и узнает, легко ли побеждать в бытовой рутине.

Шеф-редактор проекта "Супермамы белорусского спорта" Анна Любенкова сказала, что проект показывает правдивую картину того, как спортсменки возвращаются в спорт: "Насколько это сложно? Как они не досыпают? Как ищут поддержки у бабушек и дедушек?"

Без купюр, фильтров, постановок и замалчиваний выйдет и "экспертный" подкаст на "НТВ-Беларусь".

Впервые под софитами - судмедэксперты. 50 минут откровений и реальных фактов из документов под грифом "секретно". Будет хлеще, чем в НТВшных сериалах. Смотрите с 9 октября.

Заместитель директора телеканала "НТВ-Беларусь" Валерия Васильева рассказала, что эксперты говорят и о психологических моментах, и о том, что их сильно потрясло, и о науке: с чего начинал ГКСЭ, что имеет сейчас и что будет дальше. "Расскажут нюансы самых интересных и громких дел, но в то же время - о своей судьбе и о себе как о человеке", - подчеркнула она.

Фокус на факты и на главном новостном канале Беларуси. "Первый информационный" ставит на документалистику в "Игре без правил" от мнимых европейских демократов. Где оступается западная и натовская коалиция, говоря о правах человека, доложит Екатерина Тихомирова.

Екатерина Тихомирова, автор проекта "Игра без правил":

"Нам навязывают правила. Эти правила, по большому счету, - глобальная ложь, которую они сами придумали и которой сломали все международные институты, созданные для того, чтобы мы никогда не повторили страшные события Второй мировой войны и не встали на ту тропинку, чтобы не повторился геноцид. Но самое интересное, что геноцид, по большому счету, уже был совершен, в частности американцами, вскоре после окончания Второй мировой войны".

До чего же абсурдны и некомпетентны те, кто принимает решения за кордоном, расскажет экс-депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Время убить идеалы американской мечты о демократии. Слово прямиком с улиц Вашингтона готова держать Виктория Сенкевич.

С ней же разберемся и в своих деловых графиках.

"Если менеджмент собственной жизни становится все сложнее, включайте Первый. Вместе разберемся", - предложила Виктория Сенкевич.

Теперь не только дива Ольга Бузова владеет четким таймингом в жизни. Будем в курсе на протяжении всего телесезона. Переключаться разрешается, но только по кнопкам Белтелерадиокомпании.