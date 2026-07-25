Будем с хлебом - будем жить: белорусская жатва превратилась в настоящий стратегический фронт

"Есть хотят все!" - этот тезис Александра Лукашенко стал главным лозунгом текущей уборочной кампании, которая исключает любые полумеры и поблажки.

Президентский селектор задал предельно жесткий тон всей страде и позиция непреклонна: технологическая дисциплина, сохранность техники, обеспечение кадрами и топливом должны быть безупречными. В условиях мирового дефицита ресурсов белорусская жатва превратилась в стратегический фронт, где качество заготовки кормов и оперативность уборки напрямую формируют подушку безопасности и суверенитет нашего государства.

Когда на кону стоит международный имидж Беларуси и сытость каждого гражданина, цена любой ошибки или бесхозяйственности на местах становится критически высокой. На полях в эти дни тотальная мобилизация сил.



Одновременно с уборкой зерновых и рапса, подготовкой почвы под сев озимых культур работники полей ведут второй укос подросших трав. На юге они сочные и в достаточном количестве. Важно четко и слажено провести весь комплекс работ. Современные методы заготовки и консервации позволяют сохранять все питательные вещества, чтобы в межсезонье рацион буренок был сбалансированным.

Хозяйство "Оборона страны" - флагман сферы АПК и одно из крупнейших в Гомельской области. На содержании более 5 тыс. буренок. Производству молока пристальное внимание, ведь прибавка в объемах напрямую зависит от рациона животных, основа которого закладывается в поле.

Сергей Новик, механизатор КСУП "Оборона страны":

"В этом году урожай хороший, травы высокие, сочные, т. е.кормов будет достаточно, заготовим, как говорится, чем больше, тем лучше. Вот руководитель давно хотел купить КПР 9 нового образца с валкователями, можно класть три валка, если на сено, если же под сенаж, сразу под комбайн, то валкуем сразу в один".

Герои кормозаготовки

Сергей Новик в хозяйстве сразу после окончания школы. Родился в Украине, но детскую мечту работать на земле реализовал в Синеокой. В его руках опытный образец ротерной косилки производства Гомсельмаш проходит апробацию на поле с люцерной. Захват 9 метров. Свежескошенная масса идет на ленту и сразу подсушивается, тут же укладывается в ровный валок.

На зеленой страде занят и Петр Бежков. Это его 36 сезон. В межсезонье ухаживает за буренками, а на уборочной - за штурвалом кормозаготовительной машины. В поле весь световой день.

Только так, не теряя ни минуты, можно получить хороший урожай. Тем более что сейчас одновременно аграрии убирают с полей и зерновые. Ход жатвы на личном контроле Президента.

Лукашенко поставил задачу властям на местах обеспечить технологическую дисциплину в финансах и поле Глава Беларуси указал также на недопустимость бесхозяйственного отношения к дорогостоящей технике, прежде всего сельскохозяйственной

Теме уборочной в стране на неделе посвятили большой селектор. Задача одна: собрать с учетом рапса и кукурузы более 11 млн т зерна.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: "Если говорить о менталитете белорусов, то в нас прочно заложено, что даже когда мир сотрясают войны и конфликты, а грань между здравым смыслом и безумием отдельных в том числе политиков отсутствует, нам нужно пахать, сеять и убирать хлеб. Потому что и в войны, и в мирное время людям хочется кушать. Уборочная страда - это ведь не только определенный экзамен, не только итог всего годового цикла работы крестьян, но и твердая гарантия нашей продовольственной безопасности, и одна из основ экспортной валютной выручки. Это забота всего государства, а не только крестьян. Будем с хлебом - будем жить".

На связи онлайн и офлайн абсолютно все - от председателей райисполкомов, губернаторов до правительства, помощников Президента и уполномоченных по областям. Глава Гомельской области лично доложил обстановку с полей в регионе.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В сельскохозяйственных организациях Гомельской области в этом году подлежит уборке 390 тыс. га зерновых, зернобобовых и рапса. Для сушки зерна имеется 193 зерноочистительных сушильных комплекса".

Технология заготовки кормов

Технологию заготовки кормов соблюдают на всех этапах

Важно не только убрать, но и сохранить качество. Касается это и заготовки кормов. В хозяйстве "Оборона страны" этому внимание особое. Технологию соблюдают на всех этапах. До трамбовки в специальные траншеи по 4 тыс. т каждую массу подвяливают и приправляют биологическими консервантами. Все параметры на контроле.

Используют аграрии еще один современный метод консервации. Измельченную массу прессуют в полиэтиленовую упаковку, без доступа кислорода ароматное разнотравье будет долго сохранять свежесть.

Каждый рулон 900 кг. Сочная трава хранится в стрейч-пленке по принципу консервы. Технология не из дешевых, но она того стоит. В такой упаковке корм для животных сохраняет питательные свойства полтора года.

С началом сезона большого молока стабильно увеличиваются надои. Сохранить позиции зимой и еще больше прибавить позволит сбалансированная кормовая база. Она залог рациона буренок. В хозяйстве "Батчи" ставка на богатую белком люцерну с высоким содержанием аминокислот. Чтоб заготовить сенаж высокого качества, растение важно скосить до фазы цветения.

Дисциплина, технологии, ответственность

Дисциплина, технологии, ответственность каждого. Прогнозы на урожай с ароматом разнотравья в хозяйстве "Батчи" оптимистичные. Для работы к сезону закупили новые кормоуборочные комбайны. Для сохранения полезных свойств витаминного микса современная технология закладки и прессования в полимерный рукав.

Кормозаготовка в Беларуси идет активно. Аграрии рассчитывают на весомый урожай. Объемы производства мясо-молочной отрасли и продовольственный суверенитет страны зависит от вклада каждого.