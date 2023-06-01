Ирландские политики спели гимн "фашистов", а теперь боятся огласки

Цель ирландской премии мира Типперэри - якобы продвижение концепции мира с помощью музыки. За 2022-й премию вручили даме, которая гордилась и приписывала в свои заслуги якобы железнодорожные диверсии, возглавила немирные протесты 2020-го, которая призывает к терроризму в Беларуси. Продвижение мира с помощью музыки?

Более того, Билли Келлехер, Марк Дейли, Джон Минихан, Патрик О'Риордан, Браян МакКрэйт, Том Клонан, священник Адриан и Вилкинсон исполнили "Магутны Божа" - гимн прислужников Гитлера, написанный женой главного полицая, т.е. убийцы своих соотечественников.

Неужели они и вправду поддерживают фашизм?! Или может Светлана Тихановская их просто подставила, не предупредив или обманув?

Решили напрямую спросить у этих ирландских политиков, как же это?!

"Знаю, что недавно мистер Вилкинсон встречался с представителем белорусской оппозиции Тихановской и даже пел песню "Магутны Божа", - спросила корреспондент у офиса политика.

Получив утвердительный ответ, она поинтересовалась, знал ли мистер Вилкинсон, что это гимн фашистов. Что когда его исполняют ирландцы, это выглядит, будто ирландцы поддерживают фашизм?

После этого на той стороне перестали хорошо слышать и понимать. Несколько раз переспрашивали. И только поинтересовались, будет ли эта информация опубликована где-то в прессе.

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Корреспондент еще раз напомнила, что была публикация в Twitter. На той стороне попросили точную дату публикации, спросили, с кем фотография, переспросили фамилию Тихановской по слогам. И сказали связаться по электронной почте.

Т.е. они не просто не помнят этого мероприятия. Они еще и не в курсе, кто вообще такая эта гражданка Пилипчук, по мужу Тихановская. Продиктуйте, как-как там ее? Вот это популярность.

Вилкинсону написали сообщение. Но он его проигнорировал. Попробовали дозвониться к мистеру Риордану с тем же вопросом. Опять непонимание и отсылка связаться по электронной почте.

Билли Келлехер, Марк Дейли, Джон Минихан, Патрик О'Риордан, Браян МакКрэйт, Том Клонан, священник Адриан и Вилкинсон - все эти исполнители фашистских песенок не ответили ни в социальных сетях, ни по почте, а некоторым вообще не дозвониться. Никто не ответил.

Похоже ирландские политики вовремя загуглили и историю гимна гитлеровских коллаборационистов, и вообще кто такая Светлана из Вильнюса. Обнаружив ненависть даже со стороны ее соратников и возмущения в комментариях под своими постами, вовремя слились. А то не дай бог крупнейшие британские медиаресурсы обратят внимание. Это же просто похоронит политическую карьеру этих поющих ирландцев. Например, Тому Клонану мы звонили и как журналисты просто за комментарием по любой другой теме. Писали, ответа нет. И на прямой вопрос о поддержке фашизма - лишь скрываются.