Будет ли пересмотрен порядок обеспечения очередников жильем, ответил министр архитектуры и строительства

Это достаточно перспективный механизм. В свое время он назывался госзаказом. В нем, на мой взгляд, одни сплошные плюсы. В первую очередь мы не обременяем будущих владельцев этих квартир всем процессом строительства. Мы переносим факт взаимодействия будущего жильца с заказчиком или с любым участником строительной отрасли уже на момент, когда квартиры построены, не нужно ждать, ходить подписывать дополнительные бумаги в случае изменений каких-либо условий.

Руслан Пархамович