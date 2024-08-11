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Будет ли пересмотрен порядок обеспечения очередников жильем, ответил министр архитектуры и строительства
Часто звучали предложения пересмотреть действующий порядок обеспечения очередников жильем в пользу готового жилья или арендного, а не обеспечение классическим долевым строительством.
Будет ли поддержан такой механизм, на этот вопрос ответил министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович.
Это достаточно перспективный механизм. В свое время он назывался госзаказом. В нем, на мой взгляд, одни сплошные плюсы. В первую очередь мы не обременяем будущих владельцев этих квартир всем процессом строительства. Мы переносим факт взаимодействия будущего жильца с заказчиком или с любым участником строительной отрасли уже на момент, когда квартиры построены, не нужно ждать, ходить подписывать дополнительные бумаги в случае изменений каких-либо условий.
Во-вторых, отметил министр, по такой схеме предполагается минимум методичного системного финансирования именно в рамках указа № 215 - государство будет помогать строить системно при наличии полного финансирования. Это говорит о том, что все объекты будут возведены в срок. И, безусловно, это не повлечет увеличения стоимости квадратного метра.
Действительно, дороже не будет. Все понимают, что когда на моменте закладывания фундамента человек вступает в строительство, то это, как правило, дешевле, чем уже готовая квартира. "Такой принцип применяется только при коммерческом строительстве. При стройке с государственной поддержкой в любом случае у нас фиксируется неизменный контракт с условиями строительства. И в любой момент дольщик может прийти увидеть одну и ту же стоимость", - констатировал Руслан Пархамович.
По словам министра, также подготовлен соответствующий правовой акт. Рассчитывается, что в ближайшее время он будет рассмотрен на уровне Александра Лукашенко и вступит в силу уже в 2024 году.
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