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Будет ли востребована возможность распределения среди платников, в чем главная идея обязательного общего среднего образования - ответы в интервью с директором СШ № 51 г. Минска Г. Черник и ректором БНТУ С. Харитончик
Как видят новый кодекс те, кто напрямую связан с образованием? Например, будет ли востребована возможность распределения среди платников и в чем главная идея обязательного общего среднего образования для всех?
Об этом поговорим с гостями - в студии "Главного эфира" директор 51-й минской школы Галина Черник и ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик (видео).
- Что изменится для ребят с объединением ЦТ и школьных экзаменов. И какое у родителей мнение на этот счет?
- Что касается высшего образования: теперь возможность получить распределение появится и у платников. Будет ли это востребовано среди выпускников?
- Общее среднее образование станет обязательным для всех. В чем главная идея такого нововведения?
- Какой процент школьников сегодня остается до 11 класса? Как они вообще видят свое будущее?
- Планируется расширить целевой набор в вузы на некоторые специальности исходя из запросов рынка труда. Актуально это для технической сферы? Сколько целевиков в год приходит на обучение в БНТУ?
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