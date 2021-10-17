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Будет ли востребована возможность распределения среди платников, в чем главная идея обязательного общего среднего образования - ответы в интервью с директором СШ № 51 г. Минска Г. Черник и ректором БНТУ С. Харитончик

Как видят новый кодекс те, кто напрямую связан с образованием? Например, будет ли востребована возможность распределения среди платников и в чем главная идея обязательного общего среднего образования для всех?

Об этом поговорим с гостями - в студии "Главного эфира" директор 51-й минской школы Галина Черник и ректор Белорусского национального технического университета Сергей Харитончик (видео).

  1. Что изменится для ребят с объединением ЦТ и школьных экзаменов. И какое у родителей мнение на этот счет?
  2. Что касается высшего образования: теперь возможность получить распределение появится и у платников. Будет ли это востребовано среди выпускников?
  3. Общее среднее образование станет обязательным для всех. В чем главная идея такого нововведения?
  4. Какой процент школьников сегодня остается до 11 класса? Как они вообще видят свое будущее?
  5. Планируется расширить целевой набор в вузы на некоторые специальности исходя из запросов рынка труда. Актуально это для технической сферы? Сколько целевиков в год приходит на обучение в БНТУ?

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