Будет жарко и малооблачно: в Беларуси 28 июня объявлен оранжевый уровень опасности

В такую погоду специалисты рекомендуют пить употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода), защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - носить закрытую одежду и пользоваться солнцезащитными кремами. Также по возможности следует ограничить длительные поездки на автомобиле. Если это сделать не получается, специалисты советуют быть максимально внимательными на дороге, так как в жару может ухудшиться самочувствие, рассеяться внимание и снизиться реакция. И ни в коем случае нельзя оставлять в такую погоду детей в салоне стоящего автомобиля, даже на короткое время. В условиях жарыэто может привести к обморочному состоянию ребенка.