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Будет жарко и малооблачно: в Беларуси 28 июня объявлен оранжевый уровень опасности

Будет жарко и малооблачно: в Беларуси 28 июня объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси 28 июня объявлен оранжевый уровень опасностииз-за жары, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

В пятницу будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2-7 м/с.Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - плюс 27-32 градуса.

В такую погоду специалисты рекомендуют пить употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода), защищать все участки тела от попадания солнечных лучей - носить закрытую одежду и пользоваться солнцезащитными кремами. Также по возможности следует ограничить длительные поездки на автомобиле. Если это сделать не получается, специалисты советуют быть максимально внимательными на дороге, так как в жару может ухудшиться самочувствие, рассеяться внимание и снизиться реакция. И ни в коем случае нельзя оставлять в такую погоду детей в салоне стоящего автомобиля, даже на короткое время. В условиях жарыэто может привести к обморочному состоянию ребенка.

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