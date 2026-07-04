Будславский фест завершился крестным ходом по главной площади города

Праздничное богослужение в Будславе стало финальным аккордом торжеств в честь иконы Божией Матери. Эта икона славится многочисленными чудесами.

Месса под открытым небом собрала тысячи верующих со всей Беларуси. Почетным гостем стал представитель Ватикана в Беларуси, Апостольский нунций Иньяцио Чеффалиа.

Будславский фест участники завершили крестным ходом по главной площади. Верующие продолжают оставаться в городе, чтобы поклониться чудотворной иконе Божией Матери Будславской и помолиться перед ней.