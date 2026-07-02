Будславский храм: как идет восстановление жемчужины белорусских католиков

В Беларуси продолжается масштабная работа по сохранению архитектурных памятников. Так, активными темпами идут работы в костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе.

Больше пяти лет назад Будславский костел - памятник архитектуры второй половины XVIII века - пережил первый в своей истории пожар. Тогда полностью была уничтожена крыша. Ее силами прихожан и неравнодушных людей восстановили уже к осени 2021 года. Но это не единственное испытание, которое выпало на судьбу жемчужины для католического мира белорусов. Время берет свое, и сегодня храм нуждается в реставрации.

Будславский костел - уникальный памятник архитектуры позднего барокко с элементами классицизма и рококо

Будславский костел - уникальный памятник архитектуры позднего барокко с элементами классицизма и рококо. Это один из многочисленных храмов на территории Беларуси с двухбашенным главным фасадом, но редкий случай, когда башни так широко расставлены от центральной части главного фасада. Изюминка есть и во внутреннем убранстве храма.

К реставрации в костеле приступят, как только будут известны результаты технического исследования. Пока о строгих сроках говорить не приходится.

Единственное, что до конца года уже станет известно, какие именно работы необходимо провести в храме, который ежегодно посещает до 30 тыс. паломников.