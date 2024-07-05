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Будславский фест проходит в Мядельском районе
Санктуарий Матери Божией Будславской встречает гостей.
По традиции в первые выходные июля агрогородок в Мядельском районе становится местом паломничества католиков из разных уголков Беларуси. Здесь проходит фестиваль, внесенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
С песнопениями и молитвами верующие подходят к костелу Пресвятой Девы Марии, чтобы поклониться чудотворной иконе.
Участников Будславского фестиваля объединила общая святая месса. Ближе к полуночи пройдет процессия с иконой Матери Божией Будславской.