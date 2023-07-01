ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Будславский фестиваль проходит в Минской области

Будславский фестиваль в эти дни проходит в Минской области. Это один из главных праздников католиков. Ежегодно в первые дни июля агрогородок Будслав превращается в один из крупнейших паломнических центров Европы. Сюда направляются тысячи верующих, чтобы вместе помолиться и поклониться чудотворному лику иконы Будславской Божией Матери. В этом году празднования посвящены юбилею - завтра, 2 июля, ровно четверть века, как прошла коронация иконы. По этому случаю на торжества прибыл Папский легат, префект Дикастерии по делам Восточных Церквей Святого Престола архиепископ Клаудио Гуджеротти. На встрече вместе с председателем Миноблисполкома Александром Турчиным обсудили восстановление храма.

Напомним, два года назад в Будславском костеле случился пожар. Спасатели около семи часов боролись с пламенем. Огнем была полностью уничтожена крыша, но все ценности удалось спасти, в том числе и икону Божией Матери. "Государство в реставрации поможет", - заверил губернатор Минской области.

В текущем году мы завершаем реконструкцию костела Божьего Тела в Несвиже, и Его Высокопреосвященство пообещалпомочь с аутентичной мебелью для замка Радзивиллов в Несвиже, для того чтобы сегодня наполнить экспонатами. Как я подчеркивал, в нашей области, в нашей стране мы одинаково хорошо относимся ко всем конфессиям.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома

К юбилею коронации иконы Матери Божией Будславской Белпочта выпустила конверт с оригинальной маркой и специальный штемпель. Архиепископ и председатель Миноблисполкома провели гашение государственного знака. После Клаудио Гуджеротти совершил Святую мессу и евхаристическую процессию.

В 2018 году будславский фестиваль был внесен в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. И с каждым годом количество участников фестиваля растет.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все