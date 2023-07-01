Будславский фестиваль проходит в Минской области

В текущем году мы завершаем реконструкцию костела Божьего Тела в Несвиже, и Его Высокопреосвященство пообещалпомочь с аутентичной мебелью для замка Радзивиллов в Несвиже, для того чтобы сегодня наполнить экспонатами. Как я подчеркивал, в нашей области, в нашей стране мы одинаково хорошо относимся ко всем конфессиям.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома