Будьте бдительны! Белтелерадиокомпания не имеет к фейковым программам никакого отношения

К сожалению, зрители наших телепроектов сталкиваются с фейковыми новостями. На отдельных интернет-ресурсах появилась информация об участии за вознаграждение в съемках проектов "Академия ремонта" и "Наш ремонт", якобы выходящих на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 2". Обращаем ваше внимание, что Белтелерадиокомпания не имеет к фейковым программам никакого отношения. Вся информация о наших проектах, кастингах, съемках - только на официальном сайте. И самое главное - участие в съемках всегда бесплатное.