Будьте бдительны! Лжепродавцы в Instagram обманули около 400 человек со всей Беларуси

Следователи Минской области рассказали, как мошенники в Instagram обманывают белорусов. Об этом БелТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"В производстве следственного управления УСК по Минской области находится масштабное уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшими признаны около 400 человек со всей страны. Из материалов дела следует, что в социальной сети Instagram мошенники создают поддельные аккаунты. Как правило, это лжепродавцы мебели, в том числе садовой, бассейнов и комплектующих к ним, которые публикуют рекламу о продаже товаров по заниженной стоимости, маскируясь под интернет-магазины. Граждане, видя привлекательную цену, начинают изучать товары и списываются с продавцом", - рассказали в УСК.

Во время переписки мошенник заманивает к себе потенциального потерпевшего, рассказывая о привлекательности именно их товаров. Он делает дополнительную скидку, демонстрирует чеки по оплате другими потерпевшими, обещает бесплатную доставку и сборку. При этом есть важное условие - покупатель должен внести полную стоимость товара в качестве предоплаты, в противном случае лишится всех указанных выше бонусов. Покупатель соглашается на уловку и переводит денежные средства на счет, указанный мошенником. После получения денег продавец больше не выходит на контакт, а деньги потерпевших поступают на транзитные счета и далее с целью обналичивания - на карт-счета, оформленные на подставных лиц.

Так, по данным следствия, этой весной 41-летняя индивидуальный предприниматель из Столбцовского района вместе с подругой подобным образом, впечатлившись низкими ценами, решили приобрести садовые подвесные кресла. Одним платежом было внесено Br513. Однако мебель покупательницам доставлена не была, на последующие сообщения им никто не ответил, более того, аккаунты жительниц Минской области продавец заблокировал.

На уловки мошенников попалась и 41-летняя минчанка. Летом она решила приобрести кресло и стол. В Instagram нашла аккаунт, который выглядел как интернет-магазин по продаже садовой мебели. Ей предоставили номер договора для перевода денежных средств через ЕРИП, на который было перечислено Br1304. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Следственным управлением УСК по Минской области расследуется уголовное дело по ст.209 (мошенничество) Уголовного кодекса. В одном производстве соединено свыше 220 уголовных дел со всей страны, в ходе расследования которых выявлено около 300 эпизодов преступной деятельности. Допрашиваются потерпевшие и свидетели, анализируются сведения о движении денежных средств по расчетным счетам и электронным кошелькам, осматривается содержимое мобильных телефонов и компьютерной техники. Во взаимодействии с сотрудниками милиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

Также следствие обращает внимание, что мошенники подыскивают лиц, которые за небольшое вознаграждение оформляют на свое имя банковские платежные карты и передают их киберпреступникам. Вместе с тем действия таких лиц могут оцениваться в соответствии с действующим уголовным законодательством и подпадать под состав преступления, предусмотренный ст.222 (незаконный оборот средств платежа и инструментов) Уголовного кодекса.

Следователи рекомендуют: никогда и никому не сообщайте свои паспортные данные. "Не переводите деньги, в том числе в качестве предоплаты, не удостоверившись в фактическом наличии товара и магазина, особенно, если вы не знаете, с кем общаетесь. Чтобы обезопасить себя, используйте поисковые ресурсы интернета, чтобы проверить, существует ли указанный адрес и торговый объект в действительности. Созвонитесь с данным магазином и уточните всю интересующую вас информацию", - добавили в УСК.



