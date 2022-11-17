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Будьте бдительны! В мире взлетело число программ для скрытого майнинга
Эксперты "Лаборатории Касперского"в третьем квартале 2022 годаобнаружили более 150 тысяч новых модификаций криптомайнеров. Это в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Столкнуться с майнерами человек может на сайтах, где распространяют пиратский контент - фильмы, музыку, игры, различные программы. Также злоумышленники используют незакрытые уязвимости. По данным "Лаборатории Касперского", почти в каждой шестой атаке с эксплуатацией широко известных уязвимостей происходило и заражение майнером. Если в первом полугодии с помощью уязвимостей чаще распространялись бэкдоры и вымогатели, то в третьем квартале перевес пришелся на вымогатели и майнеры.
"Троян-майнер -это программа, которая использует мощности компьютеров или смартфонов для генерации криптовалюты без ведома их владельцев, то есть скрытно. Такое ПО может находиться на устройстве долгое время и до определённого момента никак себя не проявлять. При этом майнинг -крайне ресурсоемкий процесс. Он существенно загружает процессор и видеокарту, и в результате компьютер начинает тормозить. Дополнительная нагрузка может привести к повышенному расходу электроэнергии и преждевременному выходу устройства из строя", - пояснил эксперт "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Андрей Иванов.
Для защиты от криптомайнеров "Лаборатория Касперского" рекомендует: не скачивайте программы с подозрительных сайтов; используйте официальные версии программ; установите защитное решение; своевременно обновляйте приложения и операционные системы на всех устройствах, чтобы уязвимостями в них не смогли воспользоваться злоумышленники.
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