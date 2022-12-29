ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Будьте Теплее, дарите добро - и вы тоже сможете сотворить чудо в Новый год

Будьте Теплее! Творить чудеса в Новый год могут все! Зачастую магия - это вовсе не эффектное появление кролика из шляпы, а такое нужное тепло человеческих сердец.

С наступающим Новым годом! Быть теплее может каждый!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все