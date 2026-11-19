Согласно оценкам военных экспертов, за последние 15 лет количество военных конфликтов в мире удвоилось. В 2025 году боевых действий зафиксировано максимального много с 1946 года.

Особенно стремительно увеличивается число межгосударственных вооруженных конфликтов. Такая динамика вызывает особое опасение. Об этом заявил начальник Генштаба белорусской армии Владимир Белый в Минске на площадке VIII Международной военно-научной конференции "Прикладные аспекты научной деятельности в области обороны и безопасности государства".

Военные специалисты и ученые, в том числе международные гости, представители ОДКБ и СНГ, а также люди гражданской науки собрались, чтобы обсудить результаты актуальных исследований в военной сфере, проанализировать существующие и перспективные вызовы в области обороны и безопасности государства. И главное - определить возможные пути их решения.

Андрей Горбатенко, заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси: "Вы видите, какая обстановка складывается вокруг нашей страны, - неспокойно на границах. Сегодняшние конфликты, которые происходят в мире, говорят о том, что наука является определяющей. И очень плохо, когда мы опаздываем в развитии тех или иных направлений, которые обеспечивают решение задач на поле боя. Сегодня интеллект, знания действительно позволяют преобладать при ведении военных действий. Поэтому без военной науки сегодня, конечно же, решать задачи, стоящие перед Вооруженными силами, невозможно".

Виктор Тумар, замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси: "Мы видим тенденции, что на поле боя больше воюют технологии друг против друга. Естественно, технологии невозможны без научного обеспечения и научного обоснования. Ценность жизни солдата сейчас очень высока. Естественно, будут подниматься и вопросы стратегии, то есть тенденции развития будущей войны".

Перед стартом форума участники ознакомились с основными белорусскими достижениями в области военной науки. Это, например, робототехнические комплексы, специальное программное обеспечение по моделированию боевых действий с помощью искусственного интеллекта и современные модели беспилотников.