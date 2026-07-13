Будущие стражи границы: абитуриенты штурмуют Институт пограничной службы в Минске

В Беларуси - горячая пора для абитуриентов. С воскресенья, 12 июля, идет прием документов для будущих военных, милиционеров, спасателей и пограничников.

Из всех уголков страны в столицу съехались парни и девушки подавать документы в главную кузницу стражей границы. Все, что можно было сдать в военкоматах и выдержать на вступительных испытаниях, они уже сдали. Осталась последняя инстанция - Институт пограничной службы, где решается, у кого хватит нужных качеств, а у кого - только мечта.

Из всех уголков страны в столицу съехались парни и девушки

Многие из них выпускники Минского суворовского и других кадетских училищ, военно-патриотических классов и клубов, а также военнослужащие срочной либо контрактной службы.

В вузе будущих офицеров обучают по 4 направлениям: пограничная служба, пограничный контроль, оперативное обеспечение и идеологическая работа.

После четырехлетнего обучения выпускники отправятся для прохождения службы на первичных офицерских должностях в подразделения границы и пограничного контроля. Прием документов будет проводиться до 19 июля включительно.