Будущие ученые: как БГУ готовит призеров международных олимпиад

В 2026 году студенты БГУ завоевали шесть золотых медалей на Международной математической олимпиаде в Болгарии. А среди первокурсников насчитывается 132 победителя олимпиад и лауреатов спецфондов.

Они еще студенты, но их имена уже звучат на мировом уровне. Расскажем истории тех, кто уже сегодня определяет будущее науки и IT.

Второкурсник Николай Мисиюк из тех, кто не просто учится, а исследует: читает планету через карты, данные и космические снимки. И, надо сказать, успешно. Николай неоднократно побеждал на географических олимпиадах международного уровня.

Николай Мисиюк, студент факультета географии и геоинформатики БГУ: "Я стал абсолютным победителем Международной географической олимпиады, которая проходила в Таиланде. Это было невероятное ощущение, когда я стал абсолютным победителем, потому что в течение всей олимпиады была интрига, кто же будет победителем, и я до последнего не мог даже подумать, что им стану я".

География - наука о земле, но факультет БГУ - о людях, о тех, кто вчера сидел за школьной партой, а сегодня строит карты будущего. Здесь работают с каждым: от первых курсовых до международных олимпиад. Подготовка начинается задолго до поступления. И именно так появляются новые точки на карте побед.

Елена Кольмакова, декан факультета географии и геоинформатики БГУ: "Наша подготовка показывает хорошие результаты. Так, за последние годы - в 2025 и 2026 годах - наша сборная завоевала для Республики Беларусь 22-23 медали на международной арене. И в прошлом году у нас состоялась историческая победа. Наш обучающийся Николай Мисиюк завоевал первое место в мире на Международной географической олимпиаде в Таиланде. Это самое престижное международное состязание в географическом мире. Это первая и единственная победа такого уровня в истории суверенной Беларуси".

На факультете прикладной математики и информатики рождаются алгоритмы, системы и учатся будущие IT-лидеры. Вчерашняя школьница Ольга Кунцевич является студенткой одного из сильнейших факультетов страны. Ей еще нет и 18, а в копилке наград серебро олимпиады в Казахстане, золото на Европейской олимпиаде для девушек по информатике, бронза на турнире в Болгарии.

Ольга Кунцевич, студентка факультета прикладной математики и информатики БГУ: "В этом году выиграла две международные олимпиады. Одну в январе в Казахстане - Жаутыковскую олимпиаду, вторую в мае - Европейскую олимпиаду для девушек по информатике, которая проходила в Италии. Ощущение от этих побед, конечно, приятное. Это ощущение того, что ты чего-то достиг, что все годы подготовки были не зря. Папа работает программистом, дедушка работал учителем информатики, он был одним из первых, кто готовил олимпиадников по информатике".

При факультете работает "ЮНИ-центр-XXI" - третьеклассники справляются с нестандартными заданиями, решают задачи, которые по плечу не каждому взрослому. Так из мотивированной молодежи вырастают высококлассные специалисты.

Юрий Орлович, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ: "Наши студенты успешно выступили в Болгарии на Международной математической олимпиаде среди студентов университетов и привезли оттуда 6 золотых медалей. То есть, в целом у нас за время участия в ребят олимпиадах есть 101 медаль, из которых 49 золотых".

БГУ - университет, который подтверждает: здесь растут те, кто будет определять будущее страны. Их имена уже звучат на мировом уровне. И это только начало.