Будущее агрогородков, новые подходы в строительстве и ремонте дорог - это и многое другое Президент обсудил во время рабочей поездки на Могилевщину

Будущее агрогородков, новые подходы в строительстве и ремонте дорог по всей стране, фермы не из бетона, как сделать, чтобы про хорошую форель говорили: "Да это же могилевская". Поездка Президента в регион сегодня была очень разной по темам. И очень показательной с точки зрения, что нужно людям. Условия для жизни: чтобы домой было комфортно ехать не только по республиканским трассам.

Чтобы тот, кто выбрал жизнь в деревне, не чувствовал, что в городе лучше. Чтобы на столах традиционно импортное стало белорусским. Разве это невозможно? Если правильно к этому подойти и грамотно в эту сторону направлять.

О сегодняшней инспекции Президента в динамике таких решений Катерина Круталевич расскажет подробнее.

Это последняя теплая неделя сентября. Президент упомянет об этом практически сразу, как только приземлится. Поэтому то, "что происходит на полях", сейчас очень важно. Не дать "еще налиться" кукурузе, чтобы вдруг потом часть ее вообще не потерять. Александр Лукашенко постоянно делает на этом акцент: "Сельхозработы сейчас спрессовались по времени". Все очень сжато. А от того, сколько будет кормов и зерна, зависит, как себя будет чувствовать любое по крупности хозяйство страны, а значит и как будут жить люди. В преддверии Дня учителя Президент проведет практическое занятие.

"Сегодня тема нашего практического занятия - благоустройство агрогородков. У нас их 1417. Почему взяли эту тему: я поручил ее еще около года назад, может, и больше поручил, чтобы он подготовил агрогородок, чтобы показать, как будут благоустраиваться агрогородки. Почему, потому что, что греха таить, население сельское будет в будущем жить в агрогородках процентов на 80-85. А остальное население будет в крупных деревнях, кроме агрогородков, еще же и крупные деревни, остались крупные деревни хозяйств объединенных или присоединенных. Ну, может быть, где-то неперспективные, как их называли деревни, которые получат свое развитие за счет того, что богатый бизнесмен там родился, сегодня может приехать, дом построить, дачу, или там он будет жить с возрастом, детишек привезти туда, хорошая практика у белорусов появилась", - отметил глава государства.

"Но главное - это агрогородки, -подчеркнул Александр Лукашенко.-Вот сегодня хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть деревня будущего".

Вишов статус агрогородка получил одним из первых в стране, в 2010-м. Вообще идея создавать такие инфраструктурно развитые деревни сразу была, конечно, не в поле. Обязательно вокруг крепких хозяйств или организаций. Здесь это было строительное ПМК и колхоз "Родина". Чуть больше 1200 человек постоянно живут сейчас плюс сезонно приезжают дачники. "Родина" отлично себя чувствует. Многих привлекает природа, здесь она великолепная, но и добираться до этой природы хочется с комфортом.

Поэтому и первая тема - дороги, не только в Вишове, а по всей стране. Докладывает новый министр ЖКХ. Геннадий Трубило в должности всего два месяца, поэтому комментирует бывший министр транспорта. Подходы новые, это тоже было поручение - уйти от излишней бюрократии в строительстве чего-либо.

"Была поставлена задача привести в порядок. Никаких ям. Все это восстановить. Вы успеваете по стране это сделать, как обещали?" - спросил Президент.

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак заявил, что ремонт идет ускоренными темпами с опережением графика.

Ям никаких не будет, дополнительно более углубленные виды ремонта с перевыполнением на 150 %. ЖКХ раньше не заходило в сельскую местность, это были местные органы власти, но мы увидели, что это надо собирать общую информацию, давать общие методики. Это поручение по благоустройству - самое нужное для агрогородка и сельской местности заключается в том, что тут сложилась застройка, есть такие улицы - между заборами 5-6 метров. Если все делать нам по нормативам, надо беспокоить людей, сносить эти заборы. Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси

Требования к "просвету основания, ширине проезжей части" и еще целый ряд требований на примере Вишова упростили. Создали даже альбом типовых решений. Что делать с небольшими дорогами? Что называется, без больших проектов где не надо. И, конечно, дело пошло быстрее. Делать стали в два раза больше. Ремонтировать не 3, а 6 миллионов километров. Это если грубо. Президент сделает акцент: скорость есть, теперь качество. Заодно и определились с темой 2024-го.

"Хорошо, что ты перевыполнил, но запомни: за качество будешь отвечать. Нельзя делать плохо, потому что это очень дорого. Это не для нас. Поэтому квадратные метры хорошо, но качество - важнейший вопрос. Надо нам будущий год объявлять Годом качества. Все у нас хорошо: и объемы делаем, и спрос на Беларусь колоссальный (мы не успеваем обеспечить спрос России), но у нас еще есть проблемы с качеством. Поэтому качество и еще раз качество. И за это отвечать надо", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Покажут Президенту и технику для бетонного покрытия. Срок эксплуатации гораздо больше. Может, чуть шумнее ехать по такой на большой скорости. Но и строить из нее будут не автобаны. Зато срок эксплуатации по сравнению с асфальтом огромный.

Многое, конечно, зависит и от обслуживания такой дороги. Президент всегда задает вопросы тем, кто работает непосредственно на месте. Отзывы хорошие. Вообще Вишов весь в таком покрытии - ехать комфортно и на века. Про надолго здесь знают много. И делают как для себя, поколениями люди работают именно здесь, на "Родине". Уверены, станет еще лучше, о чем и скажут Президенту после очень теплой встречи.

Про детей отдельно зайдет речь. Быть многодетными - это и большая работа, и большая ответственность. Не все с ней справляются, даже для этого нужно было сохранять когда- то колхозы, которые несут и социальную функцию. Просто нужно это понимать.

"Вот видите, 25-30 лет назад все кричали: разделить колхозы, совхозы - фермерам раздать. Второй гвалт был: чего ты помогаешь этим колхозам, совхозам, деньги закапываешь. Почему и помогаю: потому что на его плечи (руководителя хозяйства. - Прим. ред.) ложится не только бизнес (на поле заготовил, на ферме произвел, продал), а улицы, деревни, пенсионеры. Все это на его плечах. Плюс председатель сельского совета. Поэтому я и помогаю колхозам, совхозам, потому что они смотрят за пенсионерами, школами, садиками и прочее. Это не фермера работа, это государства. Поэтому я от этого и не отходил, пускай будет", - сказал Александр Лукашенко.

"Вон те, кто разрушил, сегодня воюют. И уже земля даже там не их фермеров, а дядь из-за океана. И у нас это было. Пришлось именем революции отбирать. Вот для того, чтобы был мир, нам надо вкалывать, вкалывать и вкалывать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Коротко о семейной истории. И про "не развалить, а передать". Колхозом "Родина" в свое время управлял Александр Лапотентов. 40 лет подряд, очень успешно.

Теперь у руля его сын, Олег Лапотентов, и результат не хуже. Это про правильную преемственность, когда вместе с фамилией передается и опыт, и ответственность за созданное. Ферма сейчас быстро становится на ноги. Привесы, правильное содержание маленьких телят, удои - все только прибавляет.

Причем выглядит СПК совершенно нетипично для страны - казалось бы, все из дерева, но даже на взгляд непрофессионала, животные содержатся очень гуманно, как будто в естественной среде.

"Вот. Ничего не надо выдумывать. Именем революции надо это строить, - заявил Александр Лукашенко. - Это то, что нам сегодня надо, чтобы вывести из сараев скот в такие помещения. Закатывать в железобетон - это же колоссальные затраты".

В чем же секрет этого животноводческого помещения? Строили его в хозяйстве своими силами. Выглядит оно просто, но в то же время надежно: бетонные полы, металлические конструкции, деревянные стены и шифер на крыше. На строительство, включая материалы, ушло 185 тыс. рублей. Возвели объект за 3 месяца.

Пробуй на своем опыте, - советы Президента для молодых управленцев, - золотой стандарт. Многое из того, что сегодня сделано и хорошо сделано - это ведь тоже был эксперимент. С теми же агрогородками - исключительно белорусская история. Сделать так, чтобы природа и комфорт встретились в жизни каждого белоруса. Кто этого не захочет? Чтобы жить в деревне не было равно жить без удобств или как-то хуже, чем в городе. Куда нужно ездить за покупками, потому что в деревне ничего нет.

Президент четко ставил задачу - создать условия для жизни людей. Да, принимая в учет особенности места, как например на юге страны. Сейчас бывшие чернобыльские зоны - совсем небольшие поселки - по комфорту ничем не отличаются от областных городов.

В 2018-м пошли на "повышение ставок" - Президент поручил правительству выработать механизм реализации концепции "деревня будущего". Тут уже комфорт абсолютно равен городскому, должны быть хорошо оплачиваемые рабочие места, а главное - инициативные люди. Кто будет готов начать что-то новое. Белорусская форель: видели такое?

Президенту доложили о перспективах развития рыбоводческой отрасли на территории Могилевской области, принимаемых мерах по наращиванию производства ценных пород рыб. Затем глава государства ознакомился с технологией выращивания рыб.

Сам процесс выращивания не так прост. Если на шесть минут отключить подачу воздуха в воду, то рыба погибнет. Убрать течение - погибнет. Не та температура - погибнет. И, тем не менее, производство готовы расширять. Рыбоводство - сложное дело, поручение развивать его, а главное - готовить кадры Президент давал в последний раз, посещая БНБК. Корма, притом сделанные по сложной технологии, в Беларуси есть. Под Минском даже выращивали осетров. Так почему белорусская икра не может стать главной на новогодних столах?

Здесь же можно порыбачить. Само производство находится прямо на берегу реки - от нашей природы здесь просто не отвести взгляд. И красиво, и работает.