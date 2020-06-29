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Будущее БелАЭС обсудят сегодня в программе "Понятная политика"
США готовы дать Польше кредит на строительство нескольких крупных АЭС. Сейчас в Америке кипит работа по отмене запрета на участие страны в реализации ядерных проектов за рубежом. Что касается Польши, она планирует построить шесть ядерных энергоблоков.
В качестве поставщика технологий республика рассматривает США, Японию и Южную Корею. Насколько альтернативные источники энергии эффективны и почему энергетика сегодня крутится вокруг мирного атома? Будущее нашей БелАЭС, перспективы экономические, экологические и практические. Какое место отведено подобной технологии в мире и что нам даст белорусский атом? Обо всем детально и по порядку поговорим в "Понятной политике". Сегодня после "Панорамы".
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