Будущее БелАЭС: перспективы экономические, экологические, практические

Насколько альтернативные источники энергии эффективны и почему энергетика сегодня крутится вокруг мирного атома? Будущее нашей БелАЭС, перспективы экономические, экологические и практические. Какое место отведено подобной технологии в мире, и что нам даст белорусский атом? Обо всем детально и по порядку в "Понятной политике".



