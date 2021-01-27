Будущее Беларуси обсудили в Могилевской области

Всестороннее и комплексное обсуждение будущего Беларуси на примере проекта Программы социально-экономического развития страны до 2025 года обсудили в Могилевской области делегаты предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, депутаты местных советов, парламентарии. Цель - сильные регионы. Среди флагманов промышленность, сельское хозяйство. Кстати, в Могилевской области эти отрасли на протяжении нескольких лет в лидерах. Ежегодно они производят свыше 10 миллиардов рублей продукции. Несмотря на то что регион сработал с лучшим темпом роста в стране, потенциал далеко не исчерпан, считают участники форума. Также в приоритетах строительство жилья, поддержка семьи, совершенствование инфраструктуры в городах и поселках.