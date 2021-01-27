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Будущее Беларуси обсудили в Могилевской области
Белорусы активно готовятся к главному политическому событию в стране - VI Всебелорусскому народному собранию. В регионах идет обсуждение вопросов, которые планируют вынести на народное вече: затронут все сферы жизни страны.
Всестороннее и комплексное обсуждение будущего Беларуси на примере проекта Программы социально-экономического развития страны до 2025 года обсудили в Могилевской области делегаты предстоящего VI Всебелорусского народного собрания, депутаты местных советов, парламентарии. Цель - сильные регионы. Среди флагманов промышленность, сельское хозяйство. Кстати, в Могилевской области эти отрасли на протяжении нескольких лет в лидерах. Ежегодно они производят свыше 10 миллиардов рублей продукции. Несмотря на то что регион сработал с лучшим темпом роста в стране, потенциал далеко не исчерпан, считают участники форума. Также в приоритетах строительство жилья, поддержка семьи, совершенствование инфраструктуры в городах и поселках.
Новейшие технологии в здравоохранении станут также доступнее благодаря современным медицинским центрам. Продолжится и масштабное обновление районных поликлиник и больниц.
Напомним, предложения по развитию страны выносились на обсуждение во время диалоговых площадок и общественных приемных. От Могилевской области в оргкомитет предстоящего Всебелорусского форума направлено свыше 270 конкретных предложений, которые касаются разных сфер жизни региона.
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