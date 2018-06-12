3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Будущее трудоустройство студентов обсуждали сегодня в Академии музыки
Сегодня там прошла встреча с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ириной Старовойтовой. Говорили о Кодексе об образовании, о молодежной политике в вузах, о студенческом самоуправлении. Сейчас учащиеся консерватории сдают госэкзамены, поэтому вопросы дальнейшей профессиональной деятельности самые актуальные.
Живой интерес у студентов вызвала также тема защиты авторских прав.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов