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Будущее трудоустройство студентов обсуждали сегодня в Академии музыки

Сегодня там прошла встреча с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ириной Старовойтовой. Говорили о Кодексе об образовании, о молодежной политике в вузах, о студенческом самоуправлении. Сейчас учащиеся консерватории сдают госэкзамены, поэтому вопросы дальнейшей профессиональной деятельности самые актуальные.

Живой интерес у студентов вызвала также тема защиты авторских прав.

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