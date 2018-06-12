Будущее трудоустройство студентов обсуждали сегодня в Академии музыки

Сегодня там прошла встреча с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ириной Старовойтовой. Говорили о Кодексе об образовании, о молодежной политике в вузах, о студенческом самоуправлении. Сейчас учащиеся консерватории сдают госэкзамены, поэтому вопросы дальнейшей профессиональной деятельности самые актуальные.