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Будущее - в диалоге

Как отмечают эксперты, сегодня уже даже самые агрессивно настроенные протестующие постепенно приходят к тому, что мирный посыл лучше деструктивного, а созидание - продуктивнее разрушения. Услышать предложения, как должна развиваться Беларусь дальше, можно на диалоговых площадках. Работают различные круглые столы. Юрий Воскресенский отметил, что постепенно потребность в них только растет.

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