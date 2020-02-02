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Будущие артисты балета в проекте "Поколение.by".

О юных талантах продолжаем рассказывать в проекте "Поколение.by". Главные герои следующего выпуска - будущие артисты балета.

Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж готовится отметить юбилей - 75 лет. Специально к этой дате Агентство теленовостей расскажет о том, как растят будущих Щелкунчиков, белых лебедей, Кармен и Дон Кихотов. Смотрите в этот четверг сразу после "Панорамы".

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