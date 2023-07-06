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Будущие пилоты белорусской гражданской авиации впервые поднимутся в небо
Будущие пилоты гражданской авиации 6 июля впервые поднимутся в небо. Создание собственной школы гражданской авиации - нужный шаг для Беларуси. Это отметил дважды Герой Советского Союза Владимир Коваленок на встрече с курсантами Белорусской академии авиации. С сегодняшнего дня начинаются практические занятия. Управлять учебным самолетом Як-52 будут 10 человек. На базе Минского аэроклуба ДОСААФ ребята уже прошли всю подготовку.
У нас специальность "инженер-пилот". Мы должны знать, что с самолетом происходит, и в экстренной ситуации при отказе понять, что произошло, исправить недочет и грамотно эксплуатировать авиационную технику.
Меня все время привлекала авиация, нравилось быть в небе. И я рассчитывала стать бортпроводницей. В классе девятом-десятом у меня появились мысли поступать на пилота, но я подумала, что не смогу переехать из дома. И к счастью, в одиннадцатом классе был открыт набор, я решила попробовать себя и прошла все этапы.
За все годы обучения в академии курсанты пробудут в воздухе 150 часов. Через два с половиной года состоится первый выпуск белорусских гражданских авиаторов.
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