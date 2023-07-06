Будущие пилоты белорусской гражданской авиации впервые поднимутся в небо

Меня все время привлекала авиация, нравилось быть в небе. И я рассчитывала стать бортпроводницей. В классе девятом-десятом у меня появились мысли поступать на пилота, но я подумала, что не смогу переехать из дома. И к счастью, в одиннадцатом классе был открыт набор, я решила попробовать себя и прошла все этапы.

Яна Пасиницкая, курсант Белорусской государственной академии авиации