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Будущие выпускники об образовательном процессе
Образовательный процесс действительно меняется под влиянием времени, и это хорошо видно из предыдущего материала. Появляются новые методики, новые технологии, а, значит, и новые возможности для получения комплексных знаний, которые потом помогут в профессии.
Впрочем, школа для учеников сегодня это не только уроки от звонка до звонка и обязательная учебная программа. Процесс формирования личности - со своими взглядами и убеждениями - он ведь тоже проходит в это же время. И приятно, что в свои 14-15 лет ребята уже точно знают, чего хотят добиться и самое главное, чем быть полезным для своей страны. Они гордятся родной Беларусью, ее достижениями и теми возможностями, которые для них открываются.
Говорят об этом сами школьники. А вам предлагаем послушать. Светлана Чернова пообщалась с будущими выпускниками (видео).
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