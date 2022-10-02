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Когда вырастут пенсии в Беларуси?
Заместитель министра труда и соцзащиты Беларуси Марина Артеменко в интервью программе "Главный эфир" на "Беларусь 1" рассказала, на что рассчитывать пенсионерам и будут ли расти пенсии в 2023 году.
"Если говорить в целом про трудовые пенсии, то в 2022 году дважды пересматривались их размеры. Сегодня размер трудовой пенсии составляет 640 рублей. Конечно, как будет расти заработная плата, так будут расти и доходы пенсионеров, - напомнила замминистра. - Отмечу, что бюджет уже заложен на 15 процентов выше, чем в текущем году. Это значит, что доходная часть бюджета увеличивается в абсолютных цифрах на 1,6 млрд рублей".
Фото:pixabay.com
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