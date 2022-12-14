Будут ли в ВНС представлены трудовые коллективы

Подготовке закона о ВНС сопутствовало самое широкое народное обсуждение. И, конечно, были высказаны предложения, чтобы в ВНС входили не только начальники, руководители, а чтобы были и представители сельского хозяйства, рабочие, интеллигенция, представители научного сообщества и молодежь, чтобы услышать позиции самых разных людей.

"Наше население в подавляющем большинстве трудоспособное. И логично, что участвуя в выборах депутатов местных Советов, Национального собрания, естественно, что подавляющее большинство - это представители от трудовых коллективов", - рассказала глава Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.

Депутат подчеркнула, что этот единый день голосования, который будет в 2024 году, будет иметь важное значение с точки зрения того, кого будут выдвигать трудовые коллективы. "Ведь неслучайно в Конституции оставлено право трудовых коллективов выдвигать своих представителей, избранников для того, чтобы они участвовали в ВНС. Это прямой путь трудовых коллективов, чтобы их избранник представлял их интересы в рамках ВНС", - резюмировала Светлана Люберецкая.