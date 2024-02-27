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Будут ли впускать в ЕС без биометрических документов с октября - комментарий МВД

Будут ли впускать в ЕС без биометрических документов с октября - комментарий МВД

Распространенную в СМИ информацию о том, что Евросоюз со второй половины 2024 года прекратит принимать граждан без биометрического паспорта, во время пресс-конференции "Электронные услуги в Беларуси. Новые возможности ID-карты гражданина и биометрического паспорта", прокомментировал заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Павел Хрищенович, сообщает БЕЛТА.

"В феврале к нам стали поступать обращения граждан, где они интересуются правдивостью сведений из средств массовой информации, что Евросоюз планирует со второй половины 2024 года прекратить принимать граждан без наличия биометрического паспорта. Я заявляю, что ни нам, ни Министерству иностранных дел такой информации официально никто не направлял", - акцентировал внимание Павел Хрищенович.

Он, однако, заметил, что в медийном пространстве такие сведения и в самом деле распространялись. Была даже указана дата якобы вводимых ограничений - 6 октября 2024 года.

"В случае необходимости все подразделения Министерства внутренних дел готовы к приему граждан. Мы владеем огромным количеством заготовленных бланков, необходимых для создания биометрических документов", - подчеркнул заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Павел Хрищенович.

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