3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Будут ли впускать в ЕС без биометрических документов с октября - комментарий МВД
Распространенную в СМИ информацию о том, что Евросоюз со второй половины 2024 года прекратит принимать граждан без биометрического паспорта, во время пресс-конференции "Электронные услуги в Беларуси. Новые возможности ID-карты гражданина и биометрического паспорта", прокомментировал заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Павел Хрищенович, сообщает БЕЛТА.
"В феврале к нам стали поступать обращения граждан, где они интересуются правдивостью сведений из средств массовой информации, что Евросоюз планирует со второй половины 2024 года прекратить принимать граждан без наличия биометрического паспорта. Я заявляю, что ни нам, ни Министерству иностранных дел такой информации официально никто не направлял", - акцентировал внимание Павел Хрищенович.
Он, однако, заметил, что в медийном пространстве такие сведения и в самом деле распространялись. Была даже указана дата якобы вводимых ограничений - 6 октября 2024 года.
"В случае необходимости все подразделения Министерства внутренних дел готовы к приему граждан. Мы владеем огромным количеством заготовленных бланков, необходимых для создания биометрических документов", - подчеркнул заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Павел Хрищенович.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
На семинаре в Минске с чиновниками обсудили коррупцию и риски для экономики страны из-за взяток
Госстандарт Беларуси провел ревизию в магазинах детских игрушек - какие товары попали под запрет?
Белорусы снова смогут из Минска отправиться в Мюнхен
Изъято 225 кг наркотиков: белорусские и российские правоохранители пресекли международный наркоканал
В мире
Все
Новый министр обороны и запрет трансгендерной хирургии до 18: Трамп объявил о своих планах
Хуситы атаковали эскадру США - дроны обстреляли атомный авианосец и два эсминца
Британская писательница Саманта Харви получила Букеровскую премию-2024. О чем книга?
Турции предложили стать страной - партнером БРИКС
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ